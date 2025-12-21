消防によりますと、きょう午前5時半ごろに米沢市で起きた火災は午前8時14分に鎮火しました。火災があったのは米沢市広幡町で、けさ5時半ごろに近隣住民から消防に「住宅の小屋が燃えているようだ」と消防に通報がありました。この火災で、小屋1棟と住宅1棟が燃え、焼け跡から身元が分からない1人の遺体が見つかりました。近くの人によりますと、この家には男性２人が住んでいたということです。警察と消防が遺体の身元確認などを急