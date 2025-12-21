札幌・手稲警察署は21日、暴行の疑いで札幌市手稲区に住む会社員の男（36）を現行犯逮捕しました。男は21日午前2時前、札幌市手稲区新発寒の自宅で30代の妻に酒をかける暴行を加えた疑いが持たれています。30代の妻にけがはありません。警察によると30代の妻から「早く来てもらっていいですか」と通報があり現場へ駆け付けたところ、妻が酒で濡れているのを発見し、その後、男を逮捕したということです。警察の調べに対して男は「