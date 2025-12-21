元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。「年末トリプルデート」ショットを披露した。自身と22年に再婚した夫、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子と夫の元プロ野球選手で解説者・実業家の金石昭人氏、バレーボール女子元日本代表でスポーツキャスターの益子直美さんと夫でロードレース元日本代表の山本雅道さんの飲食店でのショットをアップ。「恒例の年末トリプルデ