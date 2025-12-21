今から81年前の1946年12月21日、昭和南海地震が発生し甚大な被害が生じました。気象庁防災情報公式X(@JMA_bousai)は、繰り返し大きな被害をもたらしてきた大規模地震「南海トラフ地震」の特徴をまとめた図解を紹介しています。どのような特徴がある地震なのか、またどのような備えをしておけばよいのかチェックしておきましょう。【知っていますか？】1946年12月21日に昭和南海地震が発生し甚大な被害が生じました。南海トラフ地震