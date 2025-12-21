21日午前10時29分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード5.5の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要21日午前10時29分頃、青森県、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯40.7度、東経142.3度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3