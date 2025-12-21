【ワシントン＝阿部真司】米国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官は２０日、沿岸警備隊が南米ベネズエラを出港した石油タンカーを拿捕（だほ）したと発表した。拿捕は１０日に続き２隻目。トランプ政権は同国の反米左派ニコラス・マドゥロ政権への圧力を強めている。ノーム氏がＳＮＳで公開した動画には、米側のヘリコプターからタンカーに降り立つ人影が映し出されている。ノーム氏は「麻薬テロの資金源となっている違法な