21日午前10時29分ごろ、青森県、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに階上町、岩手県の軽米町です。【各地の震度詳細】■震度4□青森県八戸市五戸