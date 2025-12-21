元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。京都に行った際に必ず食べるものを明かした。「京都に行ったら必ず食べるものもあったら知りたい」というリスナーからのメッセージに、松岡は「湯葉はとりあえず食べますね」と明かした。さらに「僕が行く京都の料理屋さんで、必ず食べるものが、熊です。熊鍋です」と告白。「その京都のお店は、凄くお出汁が美味しくて、そこのお