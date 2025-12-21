来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。「過去最高」の布陣でも中野孝行監督は慎重帝京大は全日本で６位に食い込み、その後の記録会などで多くの選手が自己記録を更新した。「５強崩し」という目標に向け、確