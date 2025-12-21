きょう（21日）未明、栃木県大田原市にある栃木銀行の出張所でATMが重機で破壊される事件があり、警察が窃盗事件として調べています。きょう午前2時半前、大田原市下石上の栃木銀行のATM出張所でATMが破壊される事件がありました。警察によりますと、重機によって出張所の出入り口が破壊され、ATMが中から引っ張り出されたということです。警報で駆けつけた警備員が、出張所の近くにいた人物がトラックの助手席に乗り走り去るのを