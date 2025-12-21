気象庁によると、２１日午前１０時２９分ごろ、地震があった。震源地は青森県東方沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．５と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、八戸市、五戸町、階上町、軽米町。震度３を観測したのは、函館市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、青森南部町、盛岡市、久慈市、二戸市、八幡平市、洋野町