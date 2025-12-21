[12.20 ブンデスリーガ第15節 ハンブルガーSV 1-1 フランクフルト]ブンデスリーガ第15節が20日に開催され、MF堂安律が所属する7位フランクフルトは敵地で14位ハンブルガーSVと1-1で引き分けた。堂安はシャドーでスタメン出場。90分間プレーした。先制したのはホームのハンブルガーSV。前半19分、MFアルベール・サンビ・ロコンガが相手のずれたパスをペナルティエリア左で拾い、右足でゴール左に突き刺した。一方、フランクフ