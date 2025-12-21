スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第43話「決戦クオン！天使からの贈り物」が21日に放送される。【動画】『ゴジュウジャー』まさかのオリガレッド登場ファンも大喜びクリスマスモードのテガソードの里で、ゴジュウジャーたちは楽しそう。しかし吠（冬野心央）だけは、テガジューン（声：ゆかな）を取り込んだクオン（カルマ）のことで表情が暗い。兄弟は、