楽天グループＣＥＯの三木谷浩史氏が２０日にＸに「高市政権は全く経済が分かってないと思う」と投稿した。この投稿は２００万回を超えて表示されている。三木谷氏は「高市政権では結局、ガソリン税、１０３万円の壁を引き上げて減税に見せかけても、法人税引き上げ、金融増税などで帳尻を合わせるだけでマクロで見ると『全く減税ではなく』、『単なる財政バラマキ政権』ですね高市政権は。最終的には、増税にならざるを得ない