²áÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·Ú¤¤É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¡£É÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢¤½¤ÎÀÎ¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤ÏÍñ¼ò¤¬¸ú¤¯¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤â¸«¤º¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç®¤·¤¿¼ò¤Î»É·ã¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¡¤òÆÍ¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇò¿È¤Î¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÀ¤¼­¤Ë¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÉáÄÌ¤ËÇ®ßó¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¥Þ¥·¤À¡£¤½¤â¤½¤âÍñ¼ò¤ÇÉ÷¼Ù¤Î¡Ö¼£ÎÅ¡×¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ