体の免疫システムが誤って自分自身の組織を攻撃することによって引き起こされる病気だという膠原病。いったいどのような病気なのか、リウマチ専門医の児玉華子先生に話を聞いた。――膠原病とはどういう病気なのでしょうか児玉医師（以下、児玉）免疫の異常によって起こる病気です。通常、免疫は細菌やウイルスなどの異物を攻撃するもので、自分を攻撃はしません。しかし、間違って自分の体を攻撃してしまうようになり、全身