【昭和〜平成スター列伝】全日本プロレスの暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」優勝決定戦（１０日、後楽園）で、合計身長４１３センチの“タイタンズ・オブ・カラミティー（ＴｏＣ）”こと綾部蓮、タロース組が世界タッグ王者のザイオン、オデッセイ組を撃破して初優勝を決めた。綾部は２メートル、タローズは２メートル１３センチ。敗れたザイオンは１８８センチ１１２キロ、オデッセイは１９６センチ１８４キロ。再び全日