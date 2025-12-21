●個人事務所立ち上げ当時は裏方仕事も自分で「すごく大事な経験を」 2021年4月にアイドルグループ・SKE48を卒業し、休養期間を経て2024年から個人で活動している松井珠理奈。今年9月に発売した2nd写真集『アイヲシル』(宝島社)では、地元・東海地方で撮影した自然体の姿を披露し、今の赤裸々な思いもつづっている。独立してまもなく2年。松井にインタビューし、環境が変わったことで気づけたことや、新たに挑戦しているという畑仕