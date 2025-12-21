テレビ朝日は、2026年1月4日9:00〜9:30に『仮面ライダーゼッツ』第16話を放送する。2025年最後の放送でもある12月21日に放送した第15話では、ラストシーンに美村里江演じる謎の女性「ザ・レディ」が登場した。○"眠らない女"ザ・レディ登場主人公の万津莫(よろず・ばく)/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)は、現実では“自称”普通の好青年だが、夢の中では極秘防衛機関“CODE”に属する無敵のエージェントとして現実への侵略を企む