藤枝内定が決まっている静岡ユースのFW山粼絢心ボールを持ったらとにかく速い。爆発的なスピードとキレを駆使し、一気にチャンスゾーンまで運んでいく。SBSカップ初日のU-18日本代表vs静岡ユースの試合で、1トップとしてスタメン出場した静岡ユースの山粼絢心（藤枝MYFC内定）は、持ち前のスピードを武器にU-18日本代表の守備陣を脅かした。山粼は前半25分、ボールを持ったCB酒井舜哉（RB大宮アルディージャ