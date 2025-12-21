韓国銀行の主張の通り、為替相場に影響を与える要因は通貨量だけでなく、需給など複合的だ。韓国は2019年3月から83カ月と最長期間にわたり経常収支黒字を記録している。韓国の1〜10月累積経常収支黒字は895億8000万ドルで過去最大だ。輸出で稼いだドルが多くなればウォンが強くならなくてはならない。それでもウォンが底をはっているのはそれだけ出て行くお金も多いという意味だ。1〜10月の国民年金と個人の海外株式投資規模が899