バスケットボール元日本代表でB3新潟の五十嵐圭（45）の妻でフリーアナウンサーの本田朋子（42）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。本田アナは「普段着すぎる服でカフェ」とつづり、リラックスした姿を披露。グレーのインナーに淡いブルーのふんわりとしたカーディガンを羽織った自身。ケーキを前にマグカップを持ち笑顔を見せた。フォロワーからは「素敵な笑顔」「可愛い」「可愛いなぁ〜