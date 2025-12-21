元西武の松坂大輔さん（45）が企画・プロデュースする、日本最高峰のゴルフのアマチュアダブルストーナメント「THEDouble.」が来年3月から開催されることが決まった。松坂さんと、松山英樹らのキャディーを務める進藤大典さん（45）という同学年の「だいすけ」2人のプロデュースによる、社会人限定のダブルス競技の大会。公式ウェブサイトも開設され、大会のコンセプトを「元メジャーリーガー・松坂大輔と、スポーツビジネ