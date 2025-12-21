健康体操を楽しみながら詐欺の手口や対策の基本を学ぶ、参加型の防犯講座が１６日、埼玉県狭山市の市民交流センターで開かれた。独自の呼吸法で心身の若返りを提唱している俳優の由美かおるさん（７５）がメイン講師を務め、集まった市民ら約１５０人に「詐欺に遭わないためにも、心身の健康を心がけましょう」と呼びかけた。講座は、狭山署員による詐欺被害の紹介からスタート。今年１〜１１月に市内で確認された特殊詐欺の被