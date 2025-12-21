ニセコノーザンリゾート・アンヌプリは、12月10日にリニューアルオープンした。改装のため10月13日から休館していた。客室は全室を北欧風デザインに改装し、デラックススイート2室にプライベートサウナを新設する。宿泊棟の外装工事とエレベーター改修も実施した。