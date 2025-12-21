「冷え」と「乾燥」は冬の代表的な不調。内臓の働きや免疫力の低下にもつながるため、放置せずに早めに対策したいもの。【図解】冷えと乾燥を招く“血管の老化”を回復させる方法「実はこの2つはどちらも血行不良が引き起こしています。その大本となる原因が『毛細血管の衰え』です」と話すのは、内科医の石原新菜先生。血行不良が冷えと乾燥を招く「毛細血管とは動脈と静脈の間にある髪の毛の10分の1ほどの非常に細い血管のこと