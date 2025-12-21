「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木体育館）ペアフリーの公式練習が行われ、２大会連続のミラノ・コルティナ五輪出場が確実な世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、参加しなかった。ぶっつけ本番で午後３時５０分から始まるフリーに臨むことになる。２０日のショートプログラムでは、直前の６分間練習で三浦の左肩が脱臼するアクシデントに見舞われた。トレーナーに応急処置をしてもら