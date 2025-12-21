きのう（20日）深夜、横浜市栄区の路上で帰宅途中の女性が男にバッグを奪われそうになる事件がありました。男は逃走していて、警察が強盗傷害事件として調べています。警察によりますと、きのう（20日）午後11時55分ごろ、横浜市栄区小菅ケ谷の路上で、帰宅途中の女性がうしろからやってきた男に突然、手に持っていたバッグを奪われそうになったということです。女性は抵抗した際に引きずられけがをしましたが、軽傷だということで