このエッセイが掲載されている頃には、今年も残すところわずかになっているはずだ。この数年、大晦日（おおみそか）も元旦も結局仕事をしているため、年末年始といってもさして特別なことはしないが、昔から師走になると決まって、「えっ、もう〇〇〇〇年も終わりなの？」と驚かされる。その年を表す数字に慣れてきたばかりなのに、と思ってしまうのだ。十代の頃、年度末に毎回、「えっ、もうクラス替え？」と思った感覚にちょ