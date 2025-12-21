北朝鮮の金正恩総書記が、地方経済の成果を誇示する動きを強めている。北朝鮮の対外メディア、朝鮮中央通信は21日、金正恩氏が19日に咸鏡南道・新浦市の地方工業工場の竣工式に出席し、施設を視察したと報じた。18日に黄海南道・長淵郡の工場竣工式に出席したのに続き、2日連続で地方工場を訪れたことになる。北朝鮮が公開した写真には、金正恩氏の娘・ジュエ氏と妻の李雪主（リ・ソルチュ）夫人の姿も写っていた。金正恩氏が家族