北朝鮮は21日、自国の核兵器開発やロシアのウクライナ侵略への加担は棚に上げたまま、日本の安全保障政策を強く批判した。朝鮮中央通信によると、朝鮮民主主義人民共和国外務省日本研究所の所長は談話を発表し、日本が掲げてきた「世界唯一の被爆国家」という立場は単なる「看板」だと断じ、裏では核武装を模索していると非難した。日本の新内閣が先制攻撃能力の強化や武器輸出制限の緩和、「非核三原則」の再検討などを進めている