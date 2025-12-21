21日朝早く、米沢市で住宅など2棟が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。21日午前5時40分すぎ、米沢市広幡町沖仲で「住宅近くの小屋が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。火は出火からおよそ2時間半後に消し止められましたが、住宅と小屋の2棟が焼けました。また、焼け跡から1人の遺体が見つかったということです。警察が遺体の身元の特定を進めるとともに、現在、消防と実況見分を行い、出