ロッテはドラフト7位指名した田中大聖（Honda鈴鹿）投手の登録名を「大聖」とすると発表した。背ネームは「YAMATO」となる。最速161キロの右腕は「一般的に田中という苗字は多いので下の名前で呼んでほしい希望は昔からあり、大聖という漢字も珍しいので、僕の想いも込めてファンの皆さんにも覚えやすく、呼びやすい下の名前での登録を球団にお願いしました。『大聖（やまと）』と呼んでいただけたらうれしいですし、この登録