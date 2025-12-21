テレビアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が、2026年１月４日より放送開始となる新章タクティクス編のビジュアルとPVを公開した。さらに、新たに登場する10人のキャラクターの声優陣が発表された。【画像】中村悠一、神谷浩史…追加キャスト10人！『デジモン』新キャラ設定画新ビジュアルでは、グローイングドーンに立ちはだかる新たなクリーナーチーム“タクティクス”の姿が描かれ、デジモンアニメシリ