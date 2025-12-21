高市政権の官邸幹部が核兵器を保有すべきとの考えを示したことについて、北朝鮮は「極めて挑発的な妄言」と批判しました。北朝鮮外務省傘下の「日本研究所」の所長は高市政権の官邸幹部が核保有が必要との考えを示したことをめぐり、国営通信を通じて談話を発表しました。この中で、官邸幹部の発言について「極めて挑発的な妄言だ」と批判しました。その上で、「核保有の企てが日本の政界に広がっている証明であり、日本の好戦的で