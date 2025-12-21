平均寿命の延びに伴い、要介護者を介護する人も高齢化する「老老介護」が増えています。中には、親の介護とともに配偶者の介護が加わる、「ダブル介護」が必要なケースもあります。今回は、年老いた母と年上妻のダブル介護で肉体的にも精神的にも限界になった65歳の男性の事例と解決策を、CFPの松田聡子氏が解説します。半年ぶりに再会した兄の異変東京都内で暮らす吉村智代さん（仮名・60歳）は、母と兄夫婦が暮らす埼玉県の家を