人生は一度きり。だからこそ、お金をどう使うかが重要です。本記事では、30歳目前でサラリーマン生活に終止符を打ち、現在は世界を旅しながら2児を育てる森翔吾氏の著書『すべては「旅」からはじまった 世界を回って辿り着いた豊かなローコストライフ』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編して、「幸せに生きるためのお金の使い方」について考えていきます。人生は一度きり…幸せに生きるためのお金の使い方東京で家族4人が生活する