今日は子どもの七五三＆誕生日会をお祝いしました。私・ハルナ（29歳）と旦那のコウジ（36歳）、息子のユウ（もうすぐ3歳）、ダイキ（もうすぐ1歳）とお義母さん、そして、お祝いに来てくれた両親と食事に行ったのです。ユウがぐずったので、両親は「お開きにしておもちゃを買いに行こう」と予定を前倒しにする提案をしてくれましたが、大反対したのがお義母さん。「おもちゃを買いに行くのではなくご飯のやり直し、もしくはお茶が