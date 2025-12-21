福岡県警飯塚署は21日、飯塚市内で20日午後3時ごろ、個人の携帯電話に警察官をかたる人物から「あなたが詐欺事件に関与している可能性があるので取り調べをする必要がある」などと言われる不審電話が複数件発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。