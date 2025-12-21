ローリー・マキロイ（北アイルランド）が、英国放送協会・BBCのスポーツ・パーソナリティ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。【写真】ドレス満載！ 女子ゴルフのアワード写真集イングランド女子ラグビーワールドカップを制したエリー・キルダン、今年のF1世界チャンピオンに輝いたランド・ノリスを抑え、一般からの投票でマキロイが選出。ゴルファーの受賞は1989年、「マスターズ」初制覇を遂げたニック・ファルド（イングランド）以来