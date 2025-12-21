「全国大学ラグビー選手権・準々決勝、早大２６−２１天理大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）早大（関東対抗戦３位）が、２年前の「大阪の悪夢」を払拭した。関西王者の天理大に競り勝っての２大会連続４強進出。大田尾竜彦監督は「トーナメント表を見た時に、ここが１番のヤマ場だと思っていた」とした上で「２年前にここで京産大に負けた反省を全て詰め込んで準備をしてきました」と明かした。２３年度の準々決勝は、