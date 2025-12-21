鈴木憲和農水相が２１日、フジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演し、橋下徹氏から「おこめ券」の使い道について質問を受けた。番組では、おこめ券について「５００円の販売価格に対して経費などを引いて４４０円分が利用できる」「臨時おこめ券は４４０円分は変わらないが販売価格が４８０円程度」などと伝え、事務経費がかかることについて橋下氏にコメントを求めた。橋下氏は「僕はおこめ券自体は反対です」と述