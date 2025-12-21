【ワシントン共同】ロイター通信は19日、ウクライナ侵攻を巡る米情報機関の分析として、ロシアのプーチン大統領はウクライナ全土のほか、旧ソ連に属していた欧州の一部地域の占領も目指していると報じた。関係者6人の話としている。米下院情報委員会の野党民主党議員は「情報当局の評価は一貫して、プーチン氏はさらに多くを望んでいるというものだ」と説明した。「欧州諸国はそれを確信している。バルト3国は自分たちが最初の