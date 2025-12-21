お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「えのき1袋で覚醒！190円とは思えない神おかず【えのきの爆速卵炒め】安い！早い！旨い！物価高の救世主的なレシピです」と題した動画をアップした。【動画】物価高の救世主！神おかず「えのきの爆速卵炒め」レシピ概要欄では「今回は食材たったの2つでできちゃう「えのき卵」を作りました♪ひと手間加えるだけで食べ応えも出て、何より爆速で