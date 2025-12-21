スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が２０日、アウェーのレバンテ戦に先発し、前半アディショナルタイムにヘッドで先制点を決めた。８月の開幕節以来となるゴールで今季２点目。試合は終了間際に追いつかれドローに終わった。ゴールを決めた久保は敵地に乗り込できた自軍サポーターへ向かって謝罪のジェスチャーを示した。スペインメディア「エル・デスマルケ」は「興味深いのは、彼が謝罪のジェ