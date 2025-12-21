海上しけのため、海の便に乱れが出ています。 欠航が決まっているのは、 ▼「フェリー屋久島2」の21日の全便、 ▼屋久島と口永良部島を結ぶ「フェリー太陽II」の午後の便です。 なお、「フェリー太陽II」の午前の便は、途中で引き返す可能性がある条件付きでの運航です。 ・ ・ ・