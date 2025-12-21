クリスマスは雨の予報 気象庁によりますと、きょう21日は、季節外れの暖かさと激しい雨風に警戒が必要です。あす以降寒さがもどり、26日ごろからは「冬将軍」の再来が予想され、激しい寒暖差に注意が必要です。 クリスマスの時期は広い範囲で冷たい雨となりそうです。＜きょう21日の天気：広い範囲で天気崩れる＞ 上空には平年より10度以上も高い、暖かい空気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定です。西日本ではきょう