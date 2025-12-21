女子プロゴルファーの安田祐香選手（24）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新。日本女子プロゴルフ協会による表彰式「JLPGAアワード2025」に出席した際のコーデを披露した。「今年もこの舞台に立つことができ嬉しいです！」安田選手は、「JLPGAアワード2025」の出席について、「今年もこの舞台に立つことができ嬉しいです！」、「ありがとうございました」と感謝の言葉を添えていた。インスタグラムに投稿された写真では