■第77回朝日杯フューチュリティステークス（GI）枠順2025年12月21日（日）5回阪神6日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 グッドピース（牡2 西村淳也）2-2 ホワイトオーキッド（牝2 北村友一）3-3 エコロアルバ（牡2 松山弘平）3-4 コスモレッド（牝2 藤岡佑介）4-5 ストームサンダー（牡2 岩田康誠）4-6 タガノアラリア（牡2 F.ジェルー）5-7 コルテオソレイユ（牡2 川