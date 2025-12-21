第49回 朝日杯3歳ステークス 的場均騎手騎乗のグラスワンダーが優勝（c）SANKEI かなりの高齢でも食欲はまったく衰えなかった グランプリレースで無類の強さを発揮したグラスワンダーは、2歳時からすでにとてつもない強さと能力をファンに見せつけていた。 デビューからの3戦すべて圧勝で迎えた2歳王者決定戦の朝日杯3歳Sでは1番人気に支持され、当時のレコードタイム（1分33秒6）で快勝。